Представитель ГИБДД объясняет, что водители могут столкнуться с ситуацией, когда автомобиль начинает трястись при движении, а торможение сопровождается рывками и вибрацией педали тормоза.
Это может быть вызвано износом деталей тормозной системы, деформированными или изношенными тормозными дисками, подклиниванием поршня тормозного цилиндра из-за грязи, а также проблемами с автоматической коробкой передач или разбалансировкой колес.
Решения включают в себя чистку, смазку и замену деталей тормозной системы, а также проверку и балансировку колес.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.