Трясет руль и вибрирует педаль тормоза? Эксперт рассказал причину и решение

Как разобраться с вибрациями и рывками в тормозной системе: советы от представителя ГИБДД

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Представитель ГИБДД объясняет, что водители могут столкнуться с ситуацией, когда автомобиль начинает трястись при движении, а торможение сопровождается рывками и вибрацией педали тормоза.

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Это может быть вызвано износом деталей тормозной системы, деформированными или изношенными тормозными дисками, подклиниванием поршня тормозного цилиндра из-за грязи, а также проблемами с автоматической коробкой передач или разбалансировкой колес.

Решения включают в себя чистку, смазку и замену деталей тормозной системы, а также проверку и балансировку колес.