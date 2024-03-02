Трясет руль и вибрирует педаль тормоза? Эксперт рассказал причину и решение

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Как разобраться с вибрациями и рывками в тормозной системе: советы от представителя ГИБДД

0:34
Авто

Представитель ГИБДД объясняет, что водители могут столкнуться с ситуацией, когда автомобиль начинает трястись при движении, а торможение сопровождается рывками и вибрацией педали тормоза.

Как разобраться с вибрациями и рывками в тормозной системе: советы от представителя ГИБДД
Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

Это может быть вызвано износом деталей тормозной системы, деформированными или изношенными тормозными дисками, подклиниванием поршня тормозного цилиндра из-за грязи, а также проблемами с автоматической коробкой передач или разбалансировкой колес.

Решения включают в себя чистку, смазку и замену деталей тормозной системы, а также проверку и балансировку колес.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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