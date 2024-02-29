Заоблачные цены на новые автомобили вынуждают водителей пересаживаться на ретро-автомобили

Автомобили советских времён обретают новую жизнь

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Волгоградские автолюбители открыли моду на возвращение старых советских автомобилей.

Фото: openverse.org by Darron Birgenheier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Продавцы автомобилей и работники автосервисов отметили рост интереса горожан к покупке старых советских автомобилей. Вырос спрос на "Лады" старых моделей, "Волги", "Москвичи" и "УАЗы". Цены на подобные автомобили составляют в среднем около 200-250 тысяч рублей. Как правило, эти автомобили принадлежали родителям и даже дедушкам нынешних владельцев, использовались много лет назад и затем хранились в гаражах как семейные реликвии. Некоторые автомобили сохранили интерьер и экстерьер.

Моду на старые советские автомобили открыли волгоградские гастарбайтеры, которые предпочитают ездить за рулём, чем на общественном транспорте и не желают брать автокредиты. Большинство пользователей отмечают, что низкий уровень комфорта старых автомобилей компенсируется их дешевизной и простотой обслуживания, что особенно актуально в связи с удорожанием запчастей импортных европейских и японских автомобилей.