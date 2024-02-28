Стали известны результаты престижной награды "Автомобиль года": итоги объявили на Женевском автосалоне

На фоне запущенного вчера Женевского автосалона были объявлены результаты престижной награды "Автомобиль года" (Car of the Year). Победитель был определен из семи финалистов.
Лидерство уверенно удержал электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech, который согласно голосованию жюри, состоявшему из 58 экспертов из 22 стран, набрал 329 баллов.
BMW 5 Series оказался недалеко позади, набрав 308 баллов, в то время как разрыв между ним и бронзовым призером был заметным: у Peugeot 3008 было на счету 197 баллов.
Среди финалистов также оказались Kia EV9 (190), Volvo EX30 (168), BYD Seal (131) и Toyota C-HR (127). Интересно, что в этом списке присутствуют две модели с китайским происхождением: Volvo EX30 и китайский автомобиль BYD Seal, который стал первым представителем из Китая, попавшим в полуфинал престижного европейского конкурса Car of the Year.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.