Эволюция автомобильной индустрии: Mercedes-Benz прогнозирует 50% электрических продаж к 2030 году

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил обновленный план развития своего сегмента электромобилей, как сообщает агентство Reuters.

Фото: Openverse by topdeluxe is licensed under CC BY-NC-SA 2.0