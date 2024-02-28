Эволюция автомобильной индустрии: Mercedes-Benz прогнозирует 50% электрических продаж к 2030 году

Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил обновленный план развития своего сегмента электромобилей, как сообщает агентство Reuters.

Фото: Openverse by topdeluxe is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Компания прогнозирует, что к 2030 году до 50% всех её продаж придется на электромобили, включая гибридные модели. Изначально по плану, такой уровень ожидалось достичь уже к 2025 году, а к концу десятилетия перейти полностью на производство электромобилей.

Тем не менее, Mercedes-Benz подтвердил своё намерение продолжить разработку моделей с двигателями внутреннего сгорания, учитывая замедление спроса на электромобили. По данным прогноза компании на 2024 год, доля электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж составит от 19 до 21%.