Фаркоп запрещён на некоторых китайских авто: ГИБДД рекомендует перед покупкой смотреть спецификации

ГИБДД стала штрафовать владельцев китайских автомобилей за буксировку прицепа

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Китайские автомобили, особенно внедорожники и кроссоверы, стали весьма востребованными на российском рынке после ухода западных автогигантов. Однако многие из них не предназначены для буксировки прицепов из-за отсутствия заводских установок для фаркопов. Портал njcar.ru обратился к представителю ГИБДД с вопросом о причинах того, что многие модели, такие как Geely, Exeed, Chery и Omoda, имеют запрет на буксировку прицепов в ОТТС.

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Большинство известных китайских производителей не рассматривают установку фаркопов в процессе разработки своих автомобилей. Тем не менее, есть исключения, такие как внедорожники Tank, Haval Dargo, Haval H9, пикапы Great Wall, а также некоторые модели Changan.

Представитель ГИБДД предупредил, что водители, желающие установить фаркоп на китайские автомобили, могут столкнуться с риском получения штрафа, так как такие изменения могут рассматриваться как модификация конструкции транспортного средства. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Важно отметить, что установка тягово-сцепного устройства разрешена лишь в случае, если это предусмотрено заводом-изготовителем и указано в ОТТС.

Владельцам китайских автомобилей следует помнить, что если дилер предлагает установить фаркоп на автомобиль, для которого такая опция не сертифицирована производителем, лучше отказаться от этой идеи. В противном случае им самим придется оплачивать экспертизу для легализации данной модификации.