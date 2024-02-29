Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

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На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку

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Авто

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива. Из-за этого они применяют различные методы, такие как изменение стиля вождения (отказ от резких разгонов и торможений), выбор оптимального моторного масла и своевременная замена необходимых деталей.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Многие владельцы автомобилей даже не подозревают о другом способе экономии топлива, который связан с простотой и доступностью. Одним из таких методов является поддержание определенной скорости движения.

Опытные водители уже давно обратили внимание на то, что расход топлива зависит от скорости движения автомобиля. Исследования показывают, что оптимальная скорость для экономии топлива находится в диапазоне от 60 до 80 километров в час. При более низкой или высокой скорости расход топлива увеличивается.

Также следует отметить, что частые изменения скорости также могут привести к увеличению расхода топлива.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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