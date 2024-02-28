Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Communications Earth & Environment: учёные выяснили, почему рассеиваются облака во время солнечных затмений
OneTwoTrip: в марте самым востребованным местом для пляжного отдыха является Дубай
Автоэксперт Арбузов: появление моделей Solaris сильно ударит по АвтоВАЗу
"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа
Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты
Атмосфера Марса значительно расширилась, когда перестал дуть солнечный ветер
Дмитрий Харатьян заступился за Виталину Цымбалюк-Романовскую
Композитор Final Fantasy заявил, что больше не может писать игровые саундтреки
Топ-5 самых надежных внедорожников: какие модели выдерживают более 500 тысяч километров без капитального ремонта
Опытные водители знают, почему надо оставлять машину на ночь под большим уличным фонарём

Автолюбителям рассказали, где оставить машину, чтобы ее точно не угнали

Авто

Любой водитель страшится того, что его автомобиль могут похитить. Иногда даже средства, предназначенные для защиты от угона, не успокаивают владельца. Особенно неуютно чувствуют себя водители, когда наступает ночь, и приходится оставлять машину надолго без присмотра, ведь угонщики часто действуют именно в это время.

Автолюбителям рассказали, где оставить машину, чтобы ее точно не угнали
Фото: openverse by 123df is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако соблюдение определённых мер предосторожности может обеспечить спокойствие: преступник, вероятно, не рискнет угнать транспортное средство.

Что касается выбора парковки, то, конечно, лучший вариант — это гараж. Но не всем водителям по карману такая защита. Если у вас нет гаража или вы не хотите каждый раз тратиться на платную стоянку, выбирайте место с хорошим освещением.

Было бы замечательно, если бы вы могли видеть свою машину из окна дома. Если нет возможности припарковаться у дома, старайтесь выбирать место с системой видеонаблюдения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать

Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.

Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо
Сводка с фронта: заняты первые дома в Орловке, от Авдеевки идёт наступление ВС РФ
Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия
Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия
Последние материалы
Communications Earth & Environment: учёные выяснили, почему рассеиваются облака во время солнечных затмений
OneTwoTrip: в марте самым востребованным местом для пляжного отдыха является Дубай
Автоэксперт Арбузов: появление моделей Solaris сильно ударит по АвтоВАЗу
"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа
Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты
Автолюбителям рассказали, где оставить машину, чтобы ее точно не угнали
Атмосфера Марса значительно расширилась, когда перестал дуть солнечный ветер
Дмитрий Харатьян заступился за Виталину Цымбалюк-Романовскую
Композитор Final Fantasy заявил, что больше не может писать игровые саундтреки
Топ-5 самых надежных внедорожников: какие модели выдерживают более 500 тысяч километров без капитального ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников