Опытные водители знают, почему надо оставлять машину на ночь под большим уличным фонарём

Любой водитель страшится того, что его автомобиль могут похитить. Иногда даже средства, предназначенные для защиты от угона, не успокаивают владельца. Особенно неуютно чувствуют себя водители, когда наступает ночь, и приходится оставлять машину надолго без присмотра, ведь угонщики часто действуют именно в это время.

Фото: openverse by 123df is licensed under CC BY-SA 3.0