Опытные водители знают, почему надо оставлять машину на ночь под большим уличным фонарём

Любой водитель страшится того, что его автомобиль могут похитить. Иногда даже средства, предназначенные для защиты от угона, не успокаивают владельца. Особенно неуютно чувствуют себя водители, когда наступает ночь, и приходится оставлять машину надолго без присмотра, ведь угонщики часто действуют именно в это время.
Однако соблюдение определённых мер предосторожности может обеспечить спокойствие: преступник, вероятно, не рискнет угнать транспортное средство.
Что касается выбора парковки, то, конечно, лучший вариант — это гараж. Но не всем водителям по карману такая защита. Если у вас нет гаража или вы не хотите каждый раз тратиться на платную стоянку, выбирайте место с хорошим освещением.
Было бы замечательно, если бы вы могли видеть свою машину из окна дома. Если нет возможности припарковаться у дома, старайтесь выбирать место с системой видеонаблюдения.
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