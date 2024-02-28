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Для чего опытные автомобилисты берут с собой утром пакет с теплой, но не горячей водой

1:03
Авто

Когда утром автовладельцы выходят из дома, некоторые опытные водители берут с собой специально заполненный целлофановый пакет с водой.

Для чего опытные автомобилисты берут с собой утром пакет с теплой, но не горячей водой
Фото: PxHere is licensed under CC0

Этот трюк обычно применяется зимой или в начале весны, когда возникает проблема со льдом на лобовом стекле.

Идея заключается в том, что водный пакет помогает быстро убрать лед с стекла. Просто необходимо приложить пакет к центру стекла и постепенно распределить его по всей поверхности. В результате лед начнёт таять, возвращаясь из твёрдого состояния в жидкое.

Этот метод устранения льда гораздо проще и безопаснее, чем использование скребка или кипятка. Однако перед использованием этого хитрого способа следует учитывать несколько моментов.

  • Во-первых, лед начнет таять только при использовании тёплой воды. Холодная не сработает.
  • Во-вторых, не стоит заливать в пакет слишком горячую воду.
  • И, в-третьих, стоит помнить, что этот метод может не сработать при сильных морозах, когда тёплая вода мгновенно остынет, и лед на стекле останется нетронутым.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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