Для чего опытные автомобилисты берут с собой утром пакет с теплой, но не горячей водой

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда утром автовладельцы выходят из дома, некоторые опытные водители берут с собой специально заполненный целлофановый пакет с водой.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Этот трюк обычно применяется зимой или в начале весны, когда возникает проблема со льдом на лобовом стекле.

Идея заключается в том, что водный пакет помогает быстро убрать лед с стекла. Просто необходимо приложить пакет к центру стекла и постепенно распределить его по всей поверхности. В результате лед начнёт таять, возвращаясь из твёрдого состояния в жидкое.

Этот метод устранения льда гораздо проще и безопаснее, чем использование скребка или кипятка. Однако перед использованием этого хитрого способа следует учитывать несколько моментов.