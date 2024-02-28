Для чего опытные автомобилисты берут с собой утром пакет с теплой, но не горячей водой

Когда утром автовладельцы выходят из дома, некоторые опытные водители берут с собой специально заполненный целлофановый пакет с водой.
Этот трюк обычно применяется зимой или в начале весны, когда возникает проблема со льдом на лобовом стекле.
Идея заключается в том, что водный пакет помогает быстро убрать лед с стекла. Просто необходимо приложить пакет к центру стекла и постепенно распределить его по всей поверхности. В результате лед начнёт таять, возвращаясь из твёрдого состояния в жидкое.
Этот метод устранения льда гораздо проще и безопаснее, чем использование скребка или кипятка. Однако перед использованием этого хитрого способа следует учитывать несколько моментов.
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