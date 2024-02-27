Автопроизводители начали отказываться от постоянного полного привода, оставляя его только в опции

Автоэксперт объяснил, почему автопроизводители отказываются от полноприводных машин

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В последнее время наблюдается определенное изменение в стратегии производителей автомобилей: они постепенно отходят от использования полного привода в своих моделях, предлагая вместо этого опцию подключения полного привода по необходимости. Об этом рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в беседе с "Российской газетой".

Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Рязанов пояснил, что в таких случаях задние неразрезные мосты в подвеске заменяются многорычажной конструкцией.

В качестве примеров таких моделей он упомянул Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade.

"Полный привод не всегда необходим в городских условиях эксплуатации автомобиля. Например, многие компактные "паркетники" оснащены передним приводом, что делает их более доступными по цене и экономичными в расходе топлива", — пояснил собеседник издания.

Рязанов подчеркнул, что уровень сцепления с дорожным покрытием у полноприводного внедорожника аналогичен переднеприводному кроссоверу, но при этом стоимость автомобиля существенно отличается. Например, цена Haval Jolion с передним приводом начинается от 1,9 миллиона рублей, в то время как версия с полным приводом стоит значительно дороже — 2,4 миллиона рублей, отметил Рязанов.

По данным января 2024 года, доля сегмента SUV составила 70,6% от общего числа проданных автомобилей на российском рынке. Экспертное сообщество объясняет такие показатели спросом на китайские модели, большинство из которых представлены именно в категории кроссоверов и внедорожников.