Наиболее безопасное место в автомобиле: какое сиденье — ваше спасение в случае аварии

Названо самое безопасное пассажирское место в машине

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Наиболее безопасно для пассажира в автомобиле находиться сзади по диагонали от водителя, сообщает агентство "Прайм". Это место не только обеспечивает безопасный выход на тротуар, но и является предпочтительным в случае аварии.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, объясняет, что основные аварии происходят при попытках обгона, когда водитель выезжает на встречную полосу и не успевает вернуться в свой ряд. В таких ситуациях наиболее безопасным местом для пассажира является заднее сиденье слева, поскольку оно находится подальше от точки удара, чаще всего передней левой части автомобиля.

Эксперт по автомобилям отмечает пример из Великобритании, где королева часто перемещалась, сидя на заднем сиденье по диагонали от водителя из-за левостороннего движения. В контексте правостороннего движения, характерного для многих стран, включая нашу, подобное расположение представляется наиболее безопасным.

Тем не менее, эксперт предупреждает, что даже при выгодной позиции в салоне пассажиру обязательно следует пристегиваться ремнем безопасности. В противном случае, в случае аварии он может быть сильно травмирован, вылетев вперед и столкнувшись с передним сиденьем или лобовым стеклом.