Мировая экономика ударила по кошельку: как сохранить бюджет с помощью простых трюков

Вице-президент Национального автомобильного союза, Антон Шапарин, предупреждает о росте цен на топливо в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии.
Он советует автовладельцам переходить на газовое топливо, поскольку это экономически более выгодно. Если это не вариант, рекомендуется изменить стиль вождения, избегая резких ускорений и торможений.
Шапарин также отмечает неэффективность и опасность превышения скорости на дорогах, подчеркивая, что сохранность топлива важнее временных выигрышей на дороге.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.