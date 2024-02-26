Мировая экономика ударила по кошельку: как сохранить бюджет с помощью простых трюков

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Эксперт: как сэкономить на топливе в условиях роста цен

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Авто

Вице-президент Национального автомобильного союза, Антон Шапарин, предупреждает о росте цен на топливо в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии.

Эксперт: как сэкономить на топливе в условиях роста цен
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он советует автовладельцам переходить на газовое топливо, поскольку это экономически более выгодно. Если это не вариант, рекомендуется изменить стиль вождения, избегая резких ускорений и торможений.

Шапарин также отмечает неэффективность и опасность превышения скорости на дорогах, подчеркивая, что сохранность топлива важнее временных выигрышей на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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