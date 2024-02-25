Эксперты назвали самые надежные рамные внедорожники для беззаботных приключений

ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью

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Эксперты портала Njcar составили рейтинг самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, которые пользуются огромной популярностью даже при большом пробеге.

Фото: Wikipedia by U.S. National Highway Traffic Safety Administration is licensed under Общественное достояние

На первом и втором месте расположились Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado соответственно, оснащенные различными бензиновыми и дизельными двигателями.

Третье место занял Lexus LX470 с 4,7-литровым бензиновым мотором V8, который при правильном обслуживании способен пройти более миллиона километров.

На четвертой позиции стоит Toyota Fortuner с бензиновым и дизельным двигателями, построенный на базе пикапа Hilux, обладающий высокой прочностью.

И, наконец, на пятом месте — Chevrolet Tahoe с 5,3-литровым бензиновым мотором, который также способен преодолевать большие расстояния без серьезных поломок.

Все эти внедорожники обладают высокой надежностью и могут преодолевать более 700 тысяч километров без серьезных проблем.