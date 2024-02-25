Эксперты назвали самые надежные рамные внедорожники для беззаботных приключений

Эксперты портала Njcar составили рейтинг самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, которые пользуются огромной популярностью даже при большом пробеге.
На первом и втором месте расположились Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado соответственно, оснащенные различными бензиновыми и дизельными двигателями.
Третье место занял Lexus LX470 с 4,7-литровым бензиновым мотором V8, который при правильном обслуживании способен пройти более миллиона километров.
На четвертой позиции стоит Toyota Fortuner с бензиновым и дизельным двигателями, построенный на базе пикапа Hilux, обладающий высокой прочностью.
И, наконец, на пятом месте — Chevrolet Tahoe с 5,3-литровым бензиновым мотором, который также способен преодолевать большие расстояния без серьезных поломок.
Все эти внедорожники обладают высокой надежностью и могут преодолевать более 700 тысяч километров без серьезных проблем.
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