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Эксперты назвали самые надежные рамные внедорожники для беззаботных приключений

ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью

1:03
Авто

Эксперты портала Njcar составили рейтинг самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, которые пользуются огромной популярностью даже при большом пробеге.

ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью
Фото: Wikipedia by U.S. National Highway Traffic Safety Administration is licensed under Общественное достояние

На первом и втором месте расположились Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado соответственно, оснащенные различными бензиновыми и дизельными двигателями.

Третье место занял Lexus LX470 с 4,7-литровым бензиновым мотором V8, который при правильном обслуживании способен пройти более миллиона километров.

На четвертой позиции стоит Toyota Fortuner с бензиновым и дизельным двигателями, построенный на базе пикапа Hilux, обладающий высокой прочностью.

И, наконец, на пятом месте — Chevrolet Tahoe с 5,3-литровым бензиновым мотором, который также способен преодолевать большие расстояния без серьезных поломок.

Все эти внедорожники обладают высокой надежностью и могут преодолевать более 700 тысяч километров без серьезных проблем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью
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