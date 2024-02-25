Уникальные стратегии экономии: как купить машину дешевле в условиях бума цен

Экспертные советы: как сэкономить на покупке автомобиля в условиях дорожающего рынка

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный эксперт Игорь Серов рассказал о возможностях сэкономить при покупке автомобиля на растущем российском рынке.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Совет специалиста заключается в том, чтобы направиться за новым транспортным средством в регионы с наименьшим спросом на автомобили. В таких местах покупатели могут рассчитывать на большую лояльность со стороны продавцов и больший выбор моделей.

Согласно Серову, в настоящее время ажиотажный спрос на автомобили наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, что затрудняет приобретение автомобилей по выгодным условиям. В то время как в других регионах есть возможность найти транспортные средства в наличии и купить их по более выгодной цене.

С учетом ожидаемой волны роста цен на автомобили в России с 1 сентября, специалисты прогнозируют изменение цен в связи с увеличением стоимости сырья, дефицита электронных компонентов и переходом к новым моделям.