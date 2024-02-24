Ужасные последствия несменяемого антифриза: что скрывается под капотом вашей машины?

Что произойдет, если не менять антифриз в автомобиле: рекомендации эксперта

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Руководитель сервисного центра рассказал о важности замены антифриза в автомобиле и последствиях его длительного использования. Антифриз предотвращает перегрев двигателя и замерзание жидкости.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако, если не соблюдать рекомендации по срокам замены, присадки в антифризе ухудшаются, вызывая коррозию и забивание каналов системы охлаждения. Это может повредить головку блока цилиндров, термостат, помпу и радиатор, увеличивая риск перегрева двигателя.

Длительное использование старого антифриза также может привести к повреждению резиновых патрубков. Эксперт рекомендует выбирать более дорогие антифризы класса G12 и G13 с длительным сроком службы и обращать внимание на температуру замерзания.