Ужасные последствия несменяемого антифриза: что скрывается под капотом вашей машины?

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Что произойдет, если не менять антифриз в автомобиле: рекомендации эксперта

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Авто

Руководитель сервисного центра рассказал о важности замены антифриза в автомобиле и последствиях его длительного использования. Антифриз предотвращает перегрев двигателя и замерзание жидкости.

Что произойдет, если не менять антифриз в автомобиле: рекомендации эксперта
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако, если не соблюдать рекомендации по срокам замены, присадки в антифризе ухудшаются, вызывая коррозию и забивание каналов системы охлаждения. Это может повредить головку блока цилиндров, термостат, помпу и радиатор, увеличивая риск перегрева двигателя.

Длительное использование старого антифриза также может привести к повреждению резиновых патрубков. Эксперт рекомендует выбирать более дорогие антифризы класса G12 и G13 с длительным сроком службы и обращать внимание на температуру замерзания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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