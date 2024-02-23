Важные правила, которые новички-водители должны знать

ГИБДД напоминает начинающим водителям основные правила безопасности на дороге

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В Госавтоинспекции выделили несколько ключевых правил для начинающих водителей. Особое внимание следует уделять соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции, а также быть предельно осторожными при пересечении пешеходных переходов и движении по дворовым территориям.

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ГИБДД подчеркнули важность снижения скорости на дворовых участках, где часто находятся дети, не всегда соблюдающие правила дорожного движения. Напомнили, что большинство аварий происходят из-за неверного прогнозирования дорожной обстановки.

Анализ аварийности показал, что среди водителей со стажем до двух лет основными причинами аварий являются несоблюдение очередности на перекрёстках, невыпускание пешеходов, неправильное расположение на дороге, превышение скорости и недостаточное расстояние до других автомобилей.