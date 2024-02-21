Забудьте о мире, который вы знали: 5 суровых монстров на колесах, готовых к апокалипсису

Представленные в списке машины обладают не только отличной проходимостью, но и значительной грузоподъемностью, что делает их идеальным выбором для условий постапокалиптического мира.
Они представлены различными моделями, начиная от ГАЗ 2330 "Тигр" до внедорожников от SeverTrucks и белорусских вездеходов "Литвина". Двигатели мощностью от 110 до 330 л. с., бронирование и прочная конструкция делают эти машины неотъемлемой частью выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщает 110km.ru.
Цены на подержанные и новые машины варьируются в зависимости от модели и состояния, но каждая из них обещает надежность и высокую проходимость в самых неблагоприятных условиях.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.