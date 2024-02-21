Забудьте о мире, который вы знали: 5 суровых монстров на колесах, готовых к апокалипсису

5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис: их можно купить прямо сейчас

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Представленные в списке машины обладают не только отличной проходимостью, но и значительной грузоподъемностью, что делает их идеальным выбором для условий постапокалиптического мира.

Фото: Wikipedia by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0

Они представлены различными моделями, начиная от ГАЗ 2330 "Тигр" до внедорожников от SeverTrucks и белорусских вездеходов "Литвина". Двигатели мощностью от 110 до 330 л. с., бронирование и прочная конструкция делают эти машины неотъемлемой частью выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщает 110km.ru.

Цены на подержанные и новые машины варьируются в зависимости от модели и состояния, но каждая из них обещает надежность и высокую проходимость в самых неблагоприятных условиях.