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Эксперты рассказали, как узнать реальный пробег подержанного автомобиля

Водителям перечислили 4 способа определить реальный пробег автомобиля перед покупкой

0:35
Авто

Эксперты "Российской газеты" предлагают 4 способа узнать реальный пробег подержанного автомобиля перед его покупкой.

Водителям перечислили 4 способа определить реальный пробег автомобиля перед покупкой
Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первый — проверка даты начала эксплуатации по ПТС и сопоставление с информацией о пробеге из сервисной книжки. Второй — проверка ТС по базам данных в интернете по VIN-коду или государственному номеру.

Третий — анализ косвенных данных, таких как предыдущие объявления о продаже и информация из базы РСА. Четвертый — компьютерная диагностика на СТО с использованием OBD-сканера.

Эти советы помогут избежать обмана.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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