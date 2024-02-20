Эксперты рассказали, как узнать реальный пробег подержанного автомобиля

Эксперты "Российской газеты" предлагают 4 способа узнать реальный пробег подержанного автомобиля перед его покупкой.
Первый — проверка даты начала эксплуатации по ПТС и сопоставление с информацией о пробеге из сервисной книжки. Второй — проверка ТС по базам данных в интернете по VIN-коду или государственному номеру.
Третий — анализ косвенных данных, таких как предыдущие объявления о продаже и информация из базы РСА. Четвертый — компьютерная диагностика на СТО с использованием OBD-сканера.
Эти советы помогут избежать обмана.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.