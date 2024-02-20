Эксперты рассказали, как узнать реальный пробег подержанного автомобиля

Водителям перечислили 4 способа определить реальный пробег автомобиля перед покупкой

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Эксперты "Российской газеты" предлагают 4 способа узнать реальный пробег подержанного автомобиля перед его покупкой.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первый — проверка даты начала эксплуатации по ПТС и сопоставление с информацией о пробеге из сервисной книжки. Второй — проверка ТС по базам данных в интернете по VIN-коду или государственному номеру.

Третий — анализ косвенных данных, таких как предыдущие объявления о продаже и информация из базы РСА. Четвертый — компьютерная диагностика на СТО с использованием OBD-сканера.

Эти советы помогут избежать обмана.