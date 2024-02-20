Как избежать аварийной остановки: секреты сохранения машины от неожиданных поломок

Из-за чего автомобиль может выйти из строя: названа самая опасная привычка водителей

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда автомобиль может неожиданно перестать работать. Часто водители, столкнувшиеся с таким сбоем, даже не могут определить причину инцидента.

Фото: openverse by cosmic_spanner is licensed under CC BY-SA 2.0

На первый взгляд, машина обслуживалась должным образом и серьезных ошибок не допускалось. Тем не менее, эксперты выявили распространенное упущение, которое многие водители считают незначительным.

Речь идет о агрессивном стиле вождения. Фактически, автомобили плохо переносят резкие маневры. Поэтому быстрые ускорения, внезапные повороты и резкие торможения — факторы, которые увеличивают вероятность поломки различных узлов автомобиля.

В большинстве случаев указанная привычка серьезно нагружает механизм сцепления. Однако, иногда виноваты не сами водители. Ответственность часто можно переложить на жителей крупных городов. Это связано с постоянными заторами, которые заставляют водителей переключаться с медленного движения на резкие ускорения.

Тем не менее, есть способы выйти из этой ситуации. Например, можно заранее планировать маршрут и изучать карты пробок.