Почему водители теперь должны бояться устанавливать "мухобойки" на свои машины

Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД причины, по которым установка некоторых элементов защиты кузова, таких как "мухобойки", стала проблематичной.
Согласно новым правилам, вступившим в силу осенью 2023 года, установка такой защиты требует получения разрешения на изменение конструкции автомобиля в ГИБДД. Это обусловлено тем, что пластиковые элементы могут представлять опасность для пешеходов и должны быть сертифицированы производителем, прошли техническую экспертизу.
Кроме того, такая защита может оказаться неэффективной, а использование незаконных декоративных элементов может привести к серьезным штрафам и лишению прав согласно статье 12.1 КоАП.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.