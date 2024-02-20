Почему водители теперь должны бояться устанавливать "мухобойки" на свои машины

Почему установка защиты капота на автомобиль может привести к проблемам с ГИБДД

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Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД причины, по которым установка некоторых элементов защиты кузова, таких как "мухобойки", стала проблематичной.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно новым правилам, вступившим в силу осенью 2023 года, установка такой защиты требует получения разрешения на изменение конструкции автомобиля в ГИБДД. Это обусловлено тем, что пластиковые элементы могут представлять опасность для пешеходов и должны быть сертифицированы производителем, прошли техническую экспертизу.

Кроме того, такая защита может оказаться неэффективной, а использование незаконных декоративных элементов может привести к серьезным штрафам и лишению прав согласно статье 12.1 КоАП.