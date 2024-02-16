Как инспекторы ГИБДД пытались выявить пьяных водителей на ходу?

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Инспекторы ГИБДД тестировали устройства для определения пьяных водителей в движении

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Авто

Инспекторы ГИБДД несколько лет назад испытывали специальные устройства для быстрого обнаружения пьяных водителей в потоке движущихся автомобилей.

Инспекторы ГИБДД тестировали устройства для определения пьяных водителей в движении
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Устройства определяли алкоголь в выдыхаемом воздухе водителя прямо в салоне машины, но их эффективность оказалась низкой, и решено было отказаться от их массового применения.

Вместо этого, в прошлом году в РФ была внесена изменение в процедуру тестирования на алкоголь, которое требует сопровождения процесса проверки видеозаписью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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