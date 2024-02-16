Инспекторы ГИБДД несколько лет назад испытывали специальные устройства для быстрого обнаружения пьяных водителей в потоке движущихся автомобилей.
Устройства определяли алкоголь в выдыхаемом воздухе водителя прямо в салоне машины, но их эффективность оказалась низкой, и решено было отказаться от их массового применения.
Вместо этого, в прошлом году в РФ была внесена изменение в процедуру тестирования на алкоголь, которое требует сопровождения процесса проверки видеозаписью.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...