Как инспекторы ГИБДД пытались выявить пьяных водителей на ходу?

Инспекторы ГИБДД тестировали устройства для определения пьяных водителей в движении

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Инспекторы ГИБДД несколько лет назад испытывали специальные устройства для быстрого обнаружения пьяных водителей в потоке движущихся автомобилей.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Устройства определяли алкоголь в выдыхаемом воздухе водителя прямо в салоне машины, но их эффективность оказалась низкой, и решено было отказаться от их массового применения.

Вместо этого, в прошлом году в РФ была внесена изменение в процедуру тестирования на алкоголь, которое требует сопровождения процесса проверки видеозаписью.