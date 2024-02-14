Безопасная покупка автомобиля: экспертные советы по избежанию дилерской ловушки

Названы три ошибки, которые допускают водители при покупке нового авто

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

При попытке приобрести автомобиль, многие покупатели могут оказаться в ловушке, известной как "дилерская ловушка". В эту ситуацию могут попасть как новички, так и опытные водители. Однако эксперты указывают на несколько простых правил, которые помогут избежать затруднительных ситуаций.

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Первое правило — правильный выбор автосалона. Рекомендуется предпочесть официальные дилерские центры, избегая "серых" салонов. Это связано с тем, что сотрудники таких салонов могут предоставить недостоверные данные о характеристиках автомобиля, а также завысить проценты по кредитам или стоимость машины.

Второе правило — не торопиться с покупкой. Важно быть терпеливым и выбирать варианты, которые позволяют сделать заказ и получить автомобиль в дальнейшем. Это даст возможность настроить покупку под себя и избежать ненужных расходов.

И наконец, третье правило — не стесняться торговаться. Покупка автомобиля — это не как покупка продуктов в супермаркете, поэтому торговля вполне уместна. При оформлении сделки можно добиться существенной скидки или получить дополнительные бонусы.