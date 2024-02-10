Снежные дни, сложные парковки: как обезопасить свой автомобиль в холодное время года

В холодное время года не только вождение, но и парковка автомобиля становятся более сложными задачами.
Первое и главное правило: не стоит парковать автомобиль слишком близко к стенам зданий. Это может привести к тому, что на вашу машину обрушится снег или сосульки с крыши. Также возможно падение крупных ледяных обломков.
Во-вторых, лучше не оставлять машину в узких дворах. Там существует риск того, что другой водитель потеряет контроль из-за гололёда и как минимум повредит ваш автомобиль.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.