Снежные дни, сложные парковки: как обезопасить свой автомобиль в холодное время года

Где нельзя оставлять авто зимой: водителям назвали два опасных места

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В холодное время года не только вождение, но и парковка автомобиля становятся более сложными задачами.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Первое и главное правило: не стоит парковать автомобиль слишком близко к стенам зданий. Это может привести к тому, что на вашу машину обрушится снег или сосульки с крыши. Также возможно падение крупных ледяных обломков.

Во-вторых, лучше не оставлять машину в узких дворах. Там существует риск того, что другой водитель потеряет контроль из-за гололёда и как минимум повредит ваш автомобиль.