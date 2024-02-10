Зимний трюк для водителей: избавляйтесь от запотевания стекол с помощью зубной пасты

Даже в зимнее время может произойти оттепель, что приводит к увеличенному образованию воды на стеклах.
Современные водители предпочитают применять разнообразные средства, но не всем нравится такой подход. Другие просто протирают боковые зеркала каждые 10 минут, что является крайне неудобным.
К счастью, существует простой лайфхак, который позволяет избавиться от излишней влаги на поверхности зеркала. Как улучшить видимость боковых зеркал и какую роль здесь играет зубная паста?
Сначала необходимо очистить зеркало на сухо с помощью сухой тряпки или бумажного полотенца, чтобы также удалить грязь и пыль. Затем нанесите небольшое количество зубной пасты на зеркало, чтобы избежать появления разводов, и равномерно распределите её по зеркальной поверхности.
Удивительно, но зеркало станет чистым, и даже если его попробовать опрыскать водой, капли будут самостоятельно скатываться, практически не оставляя следов.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.