Зимний трюк для водителей: избавляйтесь от запотевания стекол с помощью зубной пасты

Как улучшить видимость в зеркале машины в сырую погоду

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Даже в зимнее время может произойти оттепель, что приводит к увеличенному образованию воды на стеклах.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Современные водители предпочитают применять разнообразные средства, но не всем нравится такой подход. Другие просто протирают боковые зеркала каждые 10 минут, что является крайне неудобным.

К счастью, существует простой лайфхак, который позволяет избавиться от излишней влаги на поверхности зеркала. Как улучшить видимость боковых зеркал и какую роль здесь играет зубная паста?

Сначала необходимо очистить зеркало на сухо с помощью сухой тряпки или бумажного полотенца, чтобы также удалить грязь и пыль. Затем нанесите небольшое количество зубной пасты на зеркало, чтобы избежать появления разводов, и равномерно распределите её по зеркальной поверхности.

Удивительно, но зеркало станет чистым, и даже если его попробовать опрыскать водой, капли будут самостоятельно скатываться, практически не оставляя следов.