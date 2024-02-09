Автомеханик рассказал, что и на каком пробеге проверять и менять в машине

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Разбираемся в понятиях: техосмотр и техническое обслуживание автомобиля

1:00
Авто

Многие автовладельцы путают понятия техосмотра и технического обслуживания (ТО), используя аббревиатуру "ТО" без понимания его значения.

Разбираемся в понятиях: техосмотр и техническое обслуживание автомобиля
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов разъясняет, что ТО обязательно для всех автомобилей и включает в себя ряд мероприятий для поддержания работоспособности и выявления неисправностей. Он рекомендует проходить ТО каждые 7,5-8 тысяч км или не реже одного раза в год.

Базовое ТО для свежих машин с пробегом до 7,5 тысяч км включает в себя такие услуги: диагностику ходовой части, замену масла и масляного фильтра (проводится раз в 6-7 тысяч км), замену воздушного фильтра (тоже раз в 6-7 тысяч км), замену фильтра салона (раз в 10-15 тысяч км, но в сложных условиях эксплуатации — в два раза чаще), шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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