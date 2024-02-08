Почему в метель особенно опасно ездить на электромобилях

Автоэксперт Сажин призвал отказаться от поездок во время метели

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

В интервью Общественной службе новостей автоэксперт Владимир Сажин выделил основные принципы безопасного вождения в условиях метели. Он подчеркнул, что необходимо избегать лишних поездок за рулем, если это не крайне необходимо.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Сажин отметил важность включения световых приборов, противотуманных фар и задних противотуманных фонарей, если автомобиль оборудован такими. Также он подчеркнул значимость снижения скорости и соблюдения безопасной дистанции.

Если впереди на снежной дороге вы замечаете, что другое транспортное средство начинает замедляться, важно не приближаться к нему слишком близко, а сохранять безопасное расстояние, чтобы и за вами следующий транспорт мог безопасно реагировать.

Кроме того, эксперт рекомендовал иметь при себе тёплые вещи на случай возможного затора на трассе. Он также предупредил о риске полной разрядки аккумулятора в случае электромобиля, что может привести к отсутствию возможности подогреться.

Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов дал схожие советы, включая необходимость соблюдения умеренной скорости и избегание резких маневров в зимнее время. Он также призвал водителей следить за чистотой оптики, зеркал и стекол.