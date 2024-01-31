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Эксперты рассказали, стоит ли красить автомобиль перед продажей

1:04
Авто

Некоторые владельцы автомобилей считают необходимым выполнить окраску своего транспортного средства перед его продажей. Однако эксперты утверждают, что это необязательно и может даже быть невыгодным для продавца. Потенциальный покупатель, прежде чем совершить покупку, обязательно задаст вопрос: "Почему вы решили перекрасить машину?"

Эксперты рассказали, стоит ли красить автомобиль перед продажей
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это может вызвать подозрение у покупателя о возможном участии автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, что, как утверждают эксперты, может быть основной причиной продажи.

Таким образом, расходы на покраску автомобиля могут оказаться неоправданными. Эксперты рекомендуют воздержаться от этого даже в случае наличия ржавых порогов, поскольку краска не способна улучшить их состояние.

Вместо этого эксперты советуют рассмотреть возможность покраски отдельных деталей автомобиля, при условии документирования процесса с созданием фотоотчета для будущего покупателя, чтобы избежать вопросов и подозрений.

Тем не менее, более целесообразным вложением средств является полировка кузова, считают эксперты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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