Некоторые владельцы автомобилей считают необходимым выполнить окраску своего транспортного средства перед его продажей. Однако эксперты утверждают, что это необязательно и может даже быть невыгодным для продавца. Потенциальный покупатель, прежде чем совершить покупку, обязательно задаст вопрос: "Почему вы решили перекрасить машину?"
Это может вызвать подозрение у покупателя о возможном участии автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, что, как утверждают эксперты, может быть основной причиной продажи.
Таким образом, расходы на покраску автомобиля могут оказаться неоправданными. Эксперты рекомендуют воздержаться от этого даже в случае наличия ржавых порогов, поскольку краска не способна улучшить их состояние.
Вместо этого эксперты советуют рассмотреть возможность покраски отдельных деталей автомобиля, при условии документирования процесса с созданием фотоотчета для будущего покупателя, чтобы избежать вопросов и подозрений.
Тем не менее, более целесообразным вложением средств является полировка кузова, считают эксперты.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.