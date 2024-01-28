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Задний ход при остановке: штрафы и советы водителям в сложных ситуациях

Что делать водителю, если он остановился далеко от инспектора ДПС

2:19
Авто

Довольно часто водителям приходится прекращать движение на большом расстоянии от полицейского, который остановил их на дороге. Это может быть обусловлено различными обстоятельствами, такими как невозможность быстрой остановки, интенсивным движением или преградами на дороге.

Что делать водителю, если он остановился далеко от инспектора ДПС
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Ресурс njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать, как правильно вести себя водителю в таких ситуациях.

Согласно административному регламенту МВД, когда полицейский подает сигнал водителю о необходимости остановки, он также должен указать место для этой остановки. Однако направление жезла полицейским является скорее формальностью, поскольку ни в административном регламенте, ни в Правилах дорожного движения не установлено конкретное расстояние между полицейским и остановившимся автомобилем.

Иными словами, закон позволяет водителю останавливаться на любом безопасном расстоянии, сохраняя при этом доступность для общения с полицейским. На практике, когда водители останавливаются на значительном расстоянии от полицейского, они часто используют задний ход, чтобы приблизиться к нему.

Однако важно помнить, что это действие недопустимо.

За движение задним ходом по проезжей части нарушителям грозит штраф от 500 до 2500 рублей, в зависимости от места нарушения (на перекрестке, в пешеходном переходе, на обочине или на автомагистрали). Однако, если полицейский сам указал водителю двигаться задним ходом, например, с помощью жезла, то ответственность за это действие снимается, так как оно было вызвано требованием инспектора ДПС.

Если вы решите покинуть салон автомобиля и подойти к полицейскому, это, конечно, допустимо, но не является обязательным. Водителя могут попросить выйти из машины для проверки документов, но полицейские не имеют права заставлять его это делать, разумеется, при условии, что водитель не является преступником, находящимся в розыске, или не игнорирует законные требования ГИБДД.

Наилучшим вариантом будет оставаться в салоне автомобиля и ждать, пока полицейский подойдет к вам. Административный регламент обязывает сотрудников ДПС подходить к водителю незамедлительно, независимо от расстояния до остановившегося автомобиля.

Однако, если полицейскому придется долго идти к вашему автомобилю, он вряд ли будет дружелюбным в общении.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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