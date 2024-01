Названы китайские машины, которые не ржавеют

Автомобили от Chery, Haval и Geely из новых моделей представляют собой наименее подверженные коррозии среди всех современных китайских автомобилей, как сообщает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, ссылаясь на информацию из "Российской газеты".

Фото: search creative commons by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0