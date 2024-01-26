Названы китайские машины, которые не ржавеют

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Автоэксперт Житнухин: машины Chery, Haval и Geely почти не ржавеют

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Автомобили от Chery, Haval и Geely из новых моделей представляют собой наименее подверженные коррозии среди всех современных китайских автомобилей, как сообщает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, ссылаясь на информацию из "Российской газеты".

Автоэксперт Житнухин: машины Chery, Haval и Geely почти не ржавеют
Фото: search creative commons by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

По его словам, Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas являются наименее подверженными коррозии среди новых китайских автомобилей, доступных на российском авторынке.

Владельцы отмечают, что Geely Atlas обладает плотным заводским антикоррозийным покрытием на днище, а Haval Jolion подвергается обработке кузова гальванической оцинковкой с использованием различных методов.

Согласно автоэксперту, первые признаки коррозии у таких автомобилей могут проявиться не раньше, чем через 13 лет.

Согласно собеседнику издания, среди поддержанных автомобилей наиболее устойчивы к коррозии модели Audi Q5 и BMW X5, а также Volkswagen Passat и Opel Insignia, выпущенные в период с 2008 по 2017 год. Среди японских автомобилей реже всего подвергаются коррозии Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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