ABS на приборной панели: почему внимание полиции может стоить вам 500 рублей

Инспекторы ГИБДД стали заглядывать через плечо водителя при проверке на дороге

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В последнее время полицейские, осуществляя проверку документов водителей, приняли более решительный подход, отличающийся от обычных процедур. Сотрудники ДПС стали более внимательно изучать предоставленные документы и осматривать приборную панель и салон автомобиля. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД с запросом о причинах такого изменения подхода.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Для лучшего понимания смысла данной процедуры достаточно вспомнить, что с 1 сентября 2023 года начала действовать новая версия приложения к Правилам дорожного движения, известная как "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". В этот перечень были внесены новые виды неисправностей, при которых движение транспортного средства запрещено.

Полицейские, выявляя хотя бы одну из указанных проблем, имеют право на наложение штрафа в размере 500 рублей на водителя. Таким образом, действия представителей ГИБДД при проверке документов напрямую связаны с внесенными изменениями в ПДД.

Теперь перед тем, как подойти к остановившемуся автомобилю, полицейский может обратить внимание на передние колеса, так как их строго прямое расположение позволяет оценить положение рулевого колеса.

Если рулевое колесо значительно отклонено от нулевой позиции при прямо стоящих передних колесах, это может свидетельствовать о серьезном износе в рулевой колонке.

При осмотре приборной панели сотрудник ДПС также имеет возможность проверить еще один важный параметр автомобиля — работоспособность антиблокировочной системы тормозов (ABS).

Если на приборке загорается значок, указывающий на проблемы с ABS, то ПДД запрещают дальнейшую эксплуатацию транспортного средства.

Еще одним аспектом, привлекающим внимание полицейского, является обзорность с позиции водителя. Здесь речь идет о наличии видеорегистраторов и других предметов на лобовом стекле или на передней панели, которые могут ограничивать обзор с места водителя.