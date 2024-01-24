В ГИБДД рассказали о новых штрафах с дорожных камер за выключенные фары

Камеры видеофиксации на дорогах России начали реагировать на выключенные фары

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Системы автоматической видеофиксации на дорогах России активно реагируют на нарушения, связанные с выключенными фарами и неисправными дневными ходовыми огнями.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Представители ГИБДД подчеркивают, что движение с выключенными фарами в темное время суток считается нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Современные камеры оснащены технологиями искусственного интеллекта, способными точно определить активацию световых устройств, что делает возможным фиксацию нарушений в любое время суток.

Однако окончательное решение о наложении штрафа принимает инспектор ГИБДД.