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В ГИБДД рассказали о новых штрафах с дорожных камер за выключенные фары

Камеры видеофиксации на дорогах России начали реагировать на выключенные фары

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Системы автоматической видеофиксации на дорогах России активно реагируют на нарушения, связанные с выключенными фарами и неисправными дневными ходовыми огнями.

Камеры видеофиксации на дорогах России начали реагировать на выключенные фары
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Представители ГИБДД подчеркивают, что движение с выключенными фарами в темное время суток считается нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Современные камеры оснащены технологиями искусственного интеллекта, способными точно определить активацию световых устройств, что делает возможным фиксацию нарушений в любое время суток.

Однако окончательное решение о наложении штрафа принимает инспектор ГИБДД.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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