В ГИБДД рассказали о новых штрафах с дорожных камер за выключенные фары

Системы автоматической видеофиксации на дорогах России активно реагируют на нарушения, связанные с выключенными фарами и неисправными дневными ходовыми огнями.
Представители ГИБДД подчеркивают, что движение с выключенными фарами в темное время суток считается нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Современные камеры оснащены технологиями искусственного интеллекта, способными точно определить активацию световых устройств, что делает возможным фиксацию нарушений в любое время суток.
Однако окончательное решение о наложении штрафа принимает инспектор ГИБДД.
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