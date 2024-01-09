Сильные морозы стали частой причиной поломок автомобилей в России

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В течение прошлой недели в некоторых регионах России зафиксированы морозы, превышающие норму на 7-10 градусов. По данным BFM. ru, из-за этих погодных условий множество автомобилей выходили из строя прямо во время движения.

Фото: by Staff Sgt. Kassidy Snyder is licensed under public domain

Специалисты отмечают, что незамерзающая вода на дорогах превращалась в лед, но это оказалось не единственной серьезной проблемой. Многие автомобили оказывались припаркованными на обочине, а их владельцы беспокойно пытались завести транспорт, но без успеха.

Экспертный анализ также подчеркивает, что на дорогах было замечено много китайских автомобилей. Это, вероятно, свидетельствует о том, что они, возможно, более устойчивы к российским морозам, по крайней мере, в определенной степени. Интересно, что на обочинах не было замечено автомобилей из Китая, что может указывать на их лучшую адаптацию к холодам, как считает обозреватель Иван Медведев.

В Москве и области снят "оранжевый" уровень погодной опасности, вызванный сильными морозами, и введен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы.