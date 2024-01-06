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Как вести себя, если автомобиль забрали на штрафстоянку

2:43
Авто

Эвакуация личного транспорта на штрафстоянку — ситуация, встречающаяся довольно часто среди водителей. Штрафстоянка представляет собой специально охраняемую территорию, находящуюся под ответственностью ГИБДД. Здесь временно хранятся автомобили, которые были задержаны, пока их владельцы не придут забрать.

Как вести себя, если автомобиль забрали на штрафстоянку
Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Для попадания на штрафстоянку транспортное средство должно быть доставлено на эвакуаторе. Есть различные обстоятельства, при которых машина может быть отправлена на штрафстоянку. Давайте подробнее рассмотрим, какие могут быть причины и как осуществляется выезд с территории штрафстоянки.

Представьте, что вы выходите на улицу и обнаруживаете, что ваш автомобиль больше не стоит там, где вы его оставили. Не паникуйте сразу. Вероятно, его эвакуировал эвакуатор. Подумайте, возможно, вы нарушили правила.

Автомобиль может быть эвакуирован в следующих случаях:

  • Был припаркован под знаком "Остановка запрещена".
  • Находится на пешеходном переходе.
  • Оставлен на мосту.
  • Припаркован на остановке, мешает движению общественного транспорта.
  • Мешает движению спецтехники на дворовой территории.
  • Припаркован на расстоянии менее 10 метров от шлагбаума.

Сотрудники ГИБДД могут остановить дальнейшее движение транспортного средства и отправить его на специализированную стоянку по следующим причинам:

  • Водитель не имеет при себе правоустанавливающих документов (В/У, СТС), что является нарушением статьи 12, 3 части КоАП.
    Неисправна тормозная система, сцепление, рулевой механизм (статья 12, 5 часть КоАП).
  • Водитель лишен водительского удостоверения или не получал его.
  • Водитель находится в состоянии, не позволяющем самостоятельно управлять автомобилем (воздействие алкоголя, наркотиков), отказывается от медицинского освидетельствования.
  • Автомобиль разыскивается (статья 12.26 КоАП).
  • Несоблюдение регламента перевозки грузов больших габаритов.

Если ваш автомобиль был эвакуирован, позвоните по номерам 02, 112. Дежурный предоставит информацию о местонахождении, причине эвакуации, стоимости транспортировки и хранения на штрафстоянке.

Важно помнить о страховке ОСАГО. Без нее вы сможете вернуть транспорт, но управлять им без страхового полиса запрещено. Поэтому, в отсутствие ОСАГО, забрать автомобиль можно только с вызванным эвакуатором.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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