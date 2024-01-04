Автоэксперты рассказали как понять, что двигатель "умер"

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Двигатель внутреннего сгорания получил свое название из-за принципа его работы: топливо воспламеняется внутри моторной камеры. Несмотря на бережное отношение владельца к автомобилю, двигатель и его компоненты могут выходить из строя. В таких случаях возможно приобретение нового двигателя или проведение капитального ремонта. При своевременной диагностике стоимость ремонта может быть невысокой.

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Даже мелкие неисправности двигателя могут привести к последующим повреждениям автомобиля и сбоям в его работе. Поэтому важно провести диагностику при следующих признаках:

Необычные звуки, такие как гул, стук, скрежет.

Потеря скорости ускорения из-за неисправности компонентов.

Вибрация или детонация, негативно влияющие на части двигателя.

Выпуск синего или черного дыма из глушителя.

Повышенное потребление топлива из-за нестабильной работы частей двигателя.

Ухудшение охлаждения жидкости внутри двигателя.

Масляные следы на выхлопной трубе.

Пульсация в шланге картера.

Перегрев мотора из-за не герметичной камеры сгорания.

Микротрещины в блоке цилиндров.

Непонятные следы на свечах, указывающие на попадание масла в камеру сгорания.

Возгорание датчика масла на панели приборов, сообщающее о малом уровне масла или серьезной неисправности.

Возгорание датчика "Check Engine", указывающего на наличие ошибки в работе двигателя.

При первых признаках неисправности рекомендуется провести полную диагностику, чтобы мастер автосервиса мог выявить сложность поломки. Решение о проведении ремонта или приобретении нового двигателя принимает владелец автомобиля. После ремонта важно соблюдать определенные требования, такие как прогрев машины перед движением и избегание резких маневров. Несвоевременная замена масла и фильтра — основные причины поломок двигателя внутреннего сгорания.