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Автоэксперты рассказали как понять, что двигатель "умер"

2:07
Авто

Двигатель внутреннего сгорания получил свое название из-за принципа его работы: топливо воспламеняется внутри моторной камеры. Несмотря на бережное отношение владельца к автомобилю, двигатель и его компоненты могут выходить из строя. В таких случаях возможно приобретение нового двигателя или проведение капитального ремонта. При своевременной диагностике стоимость ремонта может быть невысокой.

Автоэксперты рассказали как понять, что двигатель "умер"
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Даже мелкие неисправности двигателя могут привести к последующим повреждениям автомобиля и сбоям в его работе. Поэтому важно провести диагностику при следующих признаках:

  • Необычные звуки, такие как гул, стук, скрежет.
  • Потеря скорости ускорения из-за неисправности компонентов.
  • Вибрация или детонация, негативно влияющие на части двигателя.
  • Выпуск синего или черного дыма из глушителя.
  • Повышенное потребление топлива из-за нестабильной работы частей двигателя.
  • Ухудшение охлаждения жидкости внутри двигателя.
  • Масляные следы на выхлопной трубе.
  • Пульсация в шланге картера.
  • Перегрев мотора из-за не герметичной камеры сгорания.
  • Микротрещины в блоке цилиндров.
  • Непонятные следы на свечах, указывающие на попадание масла в камеру сгорания.
  • Возгорание датчика масла на панели приборов, сообщающее о малом уровне масла или серьезной неисправности.
  • Возгорание датчика "Check Engine", указывающего на наличие ошибки в работе двигателя.

При первых признаках неисправности рекомендуется провести полную диагностику, чтобы мастер автосервиса мог выявить сложность поломки. Решение о проведении ремонта или приобретении нового двигателя принимает владелец автомобиля. После ремонта важно соблюдать определенные требования, такие как прогрев машины перед движением и избегание резких маневров. Несвоевременная замена масла и фильтра — основные причины поломок двигателя внутреннего сгорания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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