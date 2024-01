Your browser does not support the audio element.

Противотуманные фары (ПТФ) необходимы для улучшенной видимости дороги в условиях ночи и плохой погоды, таких как дождь или снежная метель, когда видимость ограничена, что может представлять опасность для безопасного вождения. Расположенные в нижней части бампера, они эффективно освещают дорогу, не рассеивая свет.

Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.