Как выбрать противотуманные фары

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Противотуманные фары (ПТФ) необходимы для улучшенной видимости дороги в условиях ночи и плохой погоды, таких как дождь или снежная метель, когда видимость ограничена, что может представлять опасность для безопасного вождения. Расположенные в нижней части бампера, они эффективно освещают дорогу, не рассеивая свет.

Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Также задние противотуманные фары используются для дополнительного выделения автомобиля в плохих погодных условиях. Хотя у большинства производителей они входят в базовую комплектацию автомобилей, не все штатные опции подходят для всех автолюбителей, и иногда ПТФ требуют срочной замены, поэтому водителям важно знать, какие фары подходят для их автомобиля.

Существуют три типа противотуманных фар:

Галогеновые фары

Самые популярные и устанавливаются как стандартное оборудование на бюджетных и некоторых среднеклассовых автомобилях. Они оснащены галогеновой лампой в стеклянной капсуле с галогенной средой и вольфрамовой нитью накаливания. Срок службы галогеновых ламп составляет от 400 до 1200 часов.

Ксеноновые фары

Устанавливаются как стандартное оборудование на автомобилях премиум-класса. Они включают стеклянную герметизированную капсулу, заполненную ксеноном. В отличие от галогеновых, здесь светится сам газ после ионизации при дуговом разряде. Максимальный срок службы фар составляет 2000-3000 часов.

Светодиодные фары

Они состоят из платы светодиодов, фокусирующей линзы и отражателей. Срок службы светодиодных противотуманных фар может достигать до 8000 часов.

При выборе противотуманных фар рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты: