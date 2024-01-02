Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды
Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Картофельное пюре окажется удивительным гарниром
Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона
Диетолог Мукерджи раскрыла пять простых секретов долголетия
Омлет в духовке: секретная рецептура из советских детских садиков
Арестович*, год назад бывший спикером офиса президента, призвал Украину к бунту
"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина
Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям

Как выбрать противотуманные фары

3:14
Авто

Противотуманные фары (ПТФ) необходимы для улучшенной видимости дороги в условиях ночи и плохой погоды, таких как дождь или снежная метель, когда видимость ограничена, что может представлять опасность для безопасного вождения. Расположенные в нижней части бампера, они эффективно освещают дорогу, не рассеивая свет.

Как выбрать противотуманные фары
Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Также задние противотуманные фары используются для дополнительного выделения автомобиля в плохих погодных условиях. Хотя у большинства производителей они входят в базовую комплектацию автомобилей, не все штатные опции подходят для всех автолюбителей, и иногда ПТФ требуют срочной замены, поэтому водителям важно знать, какие фары подходят для их автомобиля.

Существуют три типа противотуманных фар:

Галогеновые фары

Самые популярные и устанавливаются как стандартное оборудование на бюджетных и некоторых среднеклассовых автомобилях. Они оснащены галогеновой лампой в стеклянной капсуле с галогенной средой и вольфрамовой нитью накаливания. Срок службы галогеновых ламп составляет от 400 до 1200 часов.

Ксеноновые фары

Устанавливаются как стандартное оборудование на автомобилях премиум-класса. Они включают стеклянную герметизированную капсулу, заполненную ксеноном. В отличие от галогеновых, здесь светится сам газ после ионизации при дуговом разряде. Максимальный срок службы фар составляет 2000-3000 часов.

Светодиодные фары

Они состоят из платы светодиодов, фокусирующей линзы и отражателей. Срок службы светодиодных противотуманных фар может достигать до 8000 часов.

При выборе противотуманных фар рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты:

  • Корпус фар должен быть герметичным и прочным, предпочтительно из магниевого сплава. Маркировка Ingress Protection rating указывает на степень защиты от механических повреждений и влаги.
  • Фары с стеклянным экраном более предпочтительны перед пластиковыми из-за близкого расположения к дорожному покрытию и подверженности повреждениям.
  • Модели с разборным корпусом удобны при замене лампы или стекла, снижая необходимость в покупке новых фар.
  • Крепления и форма ПТФ также важны. Надежные и регулируемые крепления облегчают установку и настройку. Аэродинамическая форма помогает снизить сопротивление воздуха и шум при движении.
  • Фары с жёлтым светофильтром эффективны в условиях сильного тумана и низкой видимости.
  • Важен критерий мощности, чтобы не перегружать генератор автомобиля. Рекомендуемая предельная мощность - 55-60 Вт.
  • Предпочтение следует отдавать продукции известных производителей, таких как Osram, Hella, PIAA, Bosch, Philips, Valeo, Wesem, Morimoto и IPF. Маркировка B и Е на упаковке свидетельствует о соответствии фар стандартам и сертификации.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Последние материалы
"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина
Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям
"Научилась слышать мысли": Виктория Боня рассказала об итогах 2023 года
Лучшие фильмы о силе человеческого духа в условиях катастрафы
Как выбрать противотуманные фары
Как сделать макияж с цветными ресницами в стиле Джиджи Хадид?
Когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно в начале 2024 года
Как и где сейчас учатся дети сбежавшей Пугачёвой и её мужа иноагента
Кудрявцева и Гордон тоже пострадали после бойкота Киркорова на ТВ
Мужские знаки зодиака, к которым любовь приходит после 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников