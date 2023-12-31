Автоэксперт Ревин поделился советами по сбережению машины в новогодние праздники

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Эксперт "За рулем" Алексей Ревин напомнил автолюбителям, как обеспечить благополучие автомобиля в новогодние каникулы, предлагая несколько простых и эффективных советов:

Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Не мыть машину : не торопитесь мыть автомобиль перед новогодними праздниками. Лучше сделайте это за день до праздника, чтобы влага успела испариться, предотвращая замерзание воды между кузовом.

: не торопитесь мыть автомобиль перед новогодними праздниками. Лучше сделайте это за день до праздника, чтобы влага успела испариться, предотвращая замерзание воды между кузовом. Не забывать про аккумулятор : важно заботиться о состоянии аккумулятора во время каникул. Рекомендуется подзарядить батарею в теплом помещении, чтобы избежать проблем с пуском после длительной стоянки.

: важно заботиться о состоянии аккумулятора во время каникул. Рекомендуется подзарядить батарею в теплом помещении, чтобы избежать проблем с пуском после длительной стоянки. Не ставить на ручник : эксперт предостерегает от возможных проблем, связанных с примерзанием колодок к дискам во время каникул, рекомендуя использовать ручник, чтобы избежать блокировки задних колес.

: эксперт предостерегает от возможных проблем, связанных с примерзанием колодок к дискам во время каникул, рекомендуя использовать ручник, чтобы избежать блокировки задних колес. Предусмотрительно парковаться : паркуйтесь стратегически — "носом" к проезду для удобства в различных ситуациях.

: паркуйтесь стратегически — "носом" к проезду для удобства в различных ситуациях. Подготовить выезд : важно иметь чистое места для парковки, чтобы избежать сложностей с выездом после каникул.

: важно иметь чистое места для парковки, чтобы избежать сложностей с выездом после каникул. Позаботиться о стеклах и дворниках : защитите ветровое стекло от обледенения и предотвратите примерзание дворников. Используйте накидки и подкладывайте что-то под поводки дворников.

: защитите ветровое стекло от обледенения и предотвратите примерзание дворников. Используйте накидки и подкладывайте что-то под поводки дворников. Отключить автозапуск : эксперт предупреждает о необходимости деактивации автозапуска двигателя во избежание излишнего расхода бензина и разбавления масла.

: эксперт предупреждает о необходимости деактивации автозапуска двигателя во избежание излишнего расхода бензина и разбавления масла. Просушить коврики: автоэксперт рекомендует забирать матерчатые коврики домой и избегать скапливания влаги, которая может вызвать запотевание стекол.

Автомобиль, подготовленный согласно этим советам, становится надежным спутником в праздничный период, а внимание к деталям обеспечивает долгий срок службы транспортного средства.