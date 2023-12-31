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Автоэксперт Ревин поделился советами по сбережению машины в новогодние праздники

1:52
Авто

Эксперт "За рулем" Алексей Ревин напомнил автолюбителям, как обеспечить благополучие автомобиля в новогодние каникулы, предлагая несколько простых и эффективных советов:

Автоэксперт Ревин поделился советами по сбережению машины в новогодние праздники
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0
  • Не мыть машину: не торопитесь мыть автомобиль перед новогодними праздниками. Лучше сделайте это за день до праздника, чтобы влага успела испариться, предотвращая замерзание воды между кузовом.
  • Не забывать про аккумулятор: важно заботиться о состоянии аккумулятора во время каникул. Рекомендуется подзарядить батарею в теплом помещении, чтобы избежать проблем с пуском после длительной стоянки.
  • Не ставить на ручник: эксперт предостерегает от возможных проблем, связанных с примерзанием колодок к дискам во время каникул, рекомендуя использовать ручник, чтобы избежать блокировки задних колес.
  • Предусмотрительно парковаться: паркуйтесь стратегически — "носом" к проезду для удобства в различных ситуациях.
  • Подготовить выезд: важно иметь чистое места для парковки, чтобы избежать сложностей с выездом после каникул.
  • Позаботиться о стеклах и дворниках: защитите ветровое стекло от обледенения и предотвратите примерзание дворников. Используйте накидки и подкладывайте что-то под поводки дворников.
  • Отключить автозапуск: эксперт предупреждает о необходимости деактивации автозапуска двигателя во избежание излишнего расхода бензина и разбавления масла.
  • Просушить коврики: автоэксперт рекомендует забирать матерчатые коврики домой и избегать скапливания влаги, которая может вызвать запотевание стекол.

Автомобиль, подготовленный согласно этим советам, становится надежным спутником в праздничный период, а внимание к деталям обеспечивает долгий срок службы транспортного средства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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