Эксперты рассказали, как не купить автомобиль "с долгами" на вторичном рынке

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Объем автомобилей "с долгом" в России огромен, поэтому риск покупки машины с долгами на вторичном рынке довольно высок. Сотрудники Федеральной нотариальной палаты (ФНП) напоминают, что существует простой и доступный каждому способ проверки наличия долгов у предыдущего владельца при покупке.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Информация о залоге любого движимого имущества доступна на портале Федеральной нотариальной палаты. Эта информация открыта, и любой желающий может найти ее в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Для этого потребуется VIN, ПИН-код, номер шасси или кузова машины.

Есть также возможность поиска долгов по продавцу в реестре по информации о залогодателе. Если машина, которую вы собираетесь приобрести, фигурирует в реестре, значит, она под обременением. Если система не предоставляет никаких данных, то автомобиль считается "чистым".

Важно отметить неприятный момент: если запись в реестре существовала, но покупатель не провел проверку, то это становится его собственной ошибкой. В случае возникновения претензий ему придется расплатиться с долгами или даже отказаться от приобретенного автотранспортного средства.