Названы 10 изменений ПДД, которые уже вступили в силу

В 2023 году вступили в силу обширные изменения в Правилах дорожного движения, затрагивающие различные аспекты, такие как круговое движение, определение "белого пешехода", а также нормы для разметки и дорожных знаков. Эксперты портала njcar.ru подробно рассказали о запретах и изменениях для участников дорожного движения, а также выявили те правила, которые остались неизменными.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.