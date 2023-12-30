Названы 10 изменений ПДД, которые уже вступили в силу

В 2023 году вступили в силу обширные изменения в Правилах дорожного движения, затрагивающие различные аспекты, такие как круговое движение, определение "белого пешехода", а также нормы для разметки и дорожных знаков. Эксперты портала njcar.ru подробно рассказали о запретах и изменениях для участников дорожного движения, а также выявили те правила, которые остались неизменными.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эта ревизия Правил дорожного движения является самой масштабной за последние тридцать лет, включая более сотни изменений. Среди ключевых нововведений выделяются следующие моменты:

Временные дорожные знаки: Пункт, связанный с временными дорожными знаками на участках дорожных работ, теперь включает новую фразу. Теперь все знаки, установленные на передвижных опорах, считаются временными, независимо от цвета фона, который может быть как желтым, так и белым.

Пункт, связанный с временными дорожными знаками на участках дорожных работ, теперь включает новую фразу. Теперь все знаки, установленные на передвижных опорах, считаются временными, независимо от цвета фона, который может быть как желтым, так и белым. Линии разметки: Желтые линии разметки вдоль городских бордюров (включая как сплошные, так и прерывистые), указывающие на запрет остановки и стоянки, теперь требуют менее пристального внимания. Завершение действия знаков 3.27-3.30 (остановка/стоянка запрещена) теперь определяется только другими знаками или вспомогательными табличками.

Желтые линии разметки вдоль городских бордюров (включая как сплошные, так и прерывистые), указывающие на запрет остановки и стоянки, теперь требуют менее пристального внимания. Завершение действия знаков 3.27-3.30 (остановка/стоянка запрещена) теперь определяется только другими знаками или вспомогательными табличками. Правила стоянки: Изменились правила стоянки в зоне, подпадающей под действие знаков "стоянка запрещена по четным/нечетным дням" (3.29 и 3.30). Изменен период суток для времени перестановки — теперь с 21:00 до 24:00, а не с 19:00 до 21:00.

Изменились правила стоянки в зоне, подпадающей под действие знаков "стоянка запрещена по четным/нечетным дням" (3.29 и 3.30). Изменен период суток для времени перестановки — теперь с 21:00 до 24:00, а не с 19:00 до 21:00. Новый тип разметки: Введен новый тип разметки 1.14.3 в виде "коридора" из двух прерывистых линий, который может использоваться наряду с "зеброй" на диагональных пешеходных переходах, расположенных на перекрестках.

Введен новый тип разметки 1.14.3 в виде "коридора" из двух прерывистых линий, который может использоваться наряду с "зеброй" на диагональных пешеходных переходах, расположенных на перекрестках. Изменения для пешеходов: Некоторые правила для пешеходов также претерпели корректировки, например, в пункте 4.5 удалено слово "нерегулируемых", что подразумевает, что пешеходам необходимо убедиться в безопасности на всех пешеходных переходах.

Некоторые правила для пешеходов также претерпели корректировки, например, в пункте 4.5 удалено слово "нерегулируемых", что подразумевает, что пешеходам необходимо убедиться в безопасности на всех пешеходных переходах. Световая секция для водителей: Для водителей утверждена световая секция, представляющая собой силуэт пешехода и стрелку с мигающим сигналом бело-лунного цвета, размещенную под светофором. Требуется дождаться исчезновения надписи "Внимание, пассажир!" на световом табло в задней части пассажирского транспортного средства перед продолжением движения. За "непредоставление преимущества пешеходам" предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Для водителей утверждена световая секция, представляющая собой силуэт пешехода и стрелку с мигающим сигналом бело-лунного цвета, размещенную под светофором. Требуется дождаться исчезновения надписи "Внимание, пассажир!" на световом табло в задней части пассажирского транспортного средства перед продолжением движения. За "непредоставление преимущества пешеходам" предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Новые правила на круговом движении: В пункт 13.11 внесены пять новых слов "При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3 ("Круговое движение"), водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку".