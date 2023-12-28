Автоэксперт рассказал, какой руль однозначно навредит водителю: нельзя повреждать шлейф "улитки"

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Иногда при стремлении улучшить характеристики автомобиля водители преодолевают границы законности и, порой, разума. Эксперты из журнала "За рулём" Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, поделились информацией о том, какие части автомобиля крайне нежелательно модифицировать.

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Одним из спорных вопросов, который фактически разделяет автолюбителей на два лагеря, является рулевое колесо. Хотя список неисправностей, которые запрещают эксплуатацию, не включает в себя тип рулевого колеса, имеются требования к люфтам, наличию/отсутствию усилителя, демпферов и фиксаторов.

На практике любое существенное изменение рулевого управления рассматривается как непредусмотренное вмешательство в детали, что запрещено. Однако если у вас есть сертификат на руль (который прилагают крупные производители тюнинг-рулей), или вы устанавливаете руль от другой комплектации той же модели, проблем возникнуть не должно.

Тем не менее, стоит отметить, что рулевое управление в основном подвергается тюнингу теми, кому не нравится заводской руль.

Даже на старых автомобилях без подушек безопасности заводское рулевое колесо проходило испытания на безопасность. В отличие от этого, внесение какого-либо металло-деревянного элемента от мастера тюнинга может значительно увеличить риск получения водителем травм при аварии.

Если ваш автомобиль оснащён водительской подушкой безопасности, будьте осторожны при установке подогрева руля или дополнительных кнопок управления. Очень важно избежать повреждения шлейфа "улитки", через который передается сигнал к подушке безопасности.