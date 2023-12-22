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Автоэксперт Кукарин нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше

1:29
Авто

Первопричиной того, почему не следует перемещаться на автомобиле с накопившимся снегом на крыше, является снижение безопасности, включая опасность для других участников движения. Об этом рассказал автоэксперт Ярослав Кукарин в интервью "Российской газете".

Автоэксперт Кукарин нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он подчеркнул, что если снег на крыше машины рыхлый, поток ветра может сдувать его назад на транспортные средства, следующие сзади. Это может привести к неожиданным ситуациям и авариям, так как снег может попасть прямо на лобовое стекло следующего автомобиля.

Кукарин также предупреждает о возможности падения снега на лобовое стекло собственного автомобиля в случае резкого торможения или сильного ветра. Это может произойти при выполнении маневров или при высокой скорости, увеличивая риск ДТП.

Эксперт отмечает, что замерзший плотный снег и наледь с крыши могут повредить стекло автомобиля во время работы дворников, создав царапины. Согласно законам физики, сугроб на крыше может также повлиять на аэродинамику и управляемость автомобиля.

Неубранный снег, рано или поздно, начнет таять, стекая на кузов автомобиля и попадая в сколы, микротрещины лакокрасочного покрытия, под резиновый уплотнитель лобового стекла или рейлинги. Это может привести к образованию коррозии на кузове, подводит итог Кукарин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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