Глава компании Максим Соколов объявил, что завод Nissan в Санкт-Петербурге, под управлением АвтоВАЗа, будет работать даже во время зимних праздников. Он подчеркнул, что производство модели Lada X-Cross 5 (или другой X) будет продолжаться, что влечет за собой их дальнейшую продажу. Соколов подчеркнул, что основная цель - это удовлетворение клиентов, и возможно, в следующем году компания представит новый бренд и модельный ряд.

Фото: Openverse by KIR1984 photos is licensed under CC BY-NC-ND 2.0