Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал о новой отечественной марке автомобилей

Глава компании Максим Соколов объявил, что завод Nissan в Санкт-Петербурге, под управлением АвтоВАЗа, будет работать даже во время зимних праздников. Он подчеркнул, что производство модели Lada X-Cross 5 (или другой X) будет продолжаться, что влечет за собой их дальнейшую продажу. Соколов подчеркнул, что основная цель - это удовлетворение клиентов, и возможно, в следующем году компания представит новый бренд и модельный ряд.

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Судьба проекта Lada X-Cross 5 остается неопределенной. Производство кроссоверов было запущено на заводе "Lada Санкт-Петербург" ранее этого года. Изначально под брендом Lada X-Cross 5 планировалось продавать китайский FAW Bestune T77, но планы оказались неосуществленными. По неподтвержденной информации, разногласия между АвтоВАЗом и FAW привели к неисполнению плана по производству, в том числе из-за отсутствия долгосрочного контракта и проблем с качеством поставляемых машинокомплектов, сообщает motor.ru.

В ответ на вопрос о неудаче сборки X-Cross 5, Соколов выразил надежду, что завод полностью восстановится в 2024 году, подчеркнув важность скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов. Теперь он намекнул на возможность представления этих "новых продуктов" под новым брендом на российском рынке.