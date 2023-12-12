В ГИБДД рассказали, почему тормозить на снегу и на льду нужно по-разному

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Портал njcar. ru консультирует водителей о правильном выборе техники торможения в зимних условиях, когда дороги покрыты гололедом и снегом.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представитель ГИБДД подчеркивает различия в методах торможения на снегу и льду. При торможении на снегу протектор шины взаимодействует с дорожным покрытием, создавая дополнительное сопротивление качению и способствуя эффективному замедлению.

Однако на льду необходимо бережное торможение с увеличенной дистанцией до других автомобилей, чтобы избежать срабатывания системы ABS и улучшить контроль над замедлением на скользкой поверхности.