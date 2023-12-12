Портал njcar. ru консультирует водителей о правильном выборе техники торможения в зимних условиях, когда дороги покрыты гололедом и снегом.
Представитель ГИБДД подчеркивает различия в методах торможения на снегу и льду. При торможении на снегу протектор шины взаимодействует с дорожным покрытием, создавая дополнительное сопротивление качению и способствуя эффективному замедлению.
Однако на льду необходимо бережное торможение с увеличенной дистанцией до других автомобилей, чтобы избежать срабатывания системы ABS и улучшить контроль над замедлением на скользкой поверхности.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.