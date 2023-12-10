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Инспектор ГИБДД: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах

2:26
Авто

Все автолюбители осведомлены о том, что давление в шинах должно соответствовать указаниям, представленным на специальной табличке в дверном проеме автомобиля с водительской стороны. Если машина используется только одним водителем, применяются определенные рекомендации, в то время как для поездок на загруженном транспорте рекомендуется другой уровень давления. Но как водителям следует поступать в условиях зимы? Представитель ГИБДД поделился, почему при наступлении холодов необходимо более внимательно следить за давлением в шинах.

Инспектор ГИБДД: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Соблюдение правильного давления обеспечивает равномерный контакт шины с дорогой, предотвращает излишний износ шин и способствует экономии топлива. Соблюдение рекомендаций производителя по накачке шин помогает избежать неприятных ситуаций на дороге в любое время года.

Тем не менее, рекомендации по уровню давления в шинах могут различаться для разных автомобилей. Поэтому важно внимательно изучить информацию на табличке, которую производители размещают в дверном проеме с водительской стороны. Все предельно просто и понятно.

Важно отметить, что из-за резкого изменения температуры зимой давление в шинах может существенно измениться. При недостаточном давлении увеличится шум шин, увеличится расход топлива, усилится износ резины и уменьшится сцепление с дорогой, что может повлиять на управляемость автомобиля, сообщает njcar.ru.

При избыточном давлении также страдает сцепление с дорожным покрытием. Повышенная жесткость шины может вызвать неправильный износ протектора и негативно сказаться на подвеске автомобиля.

В сети можно найти различные мнения "экспертов" и опытных водителей, которые предлагают сбрасывать давление в шинах зимой для улучшения проходимости. Однако такой совет остается актуальным лишь на короткое время, например, для преодоления снежных участков дороги.

Важно помнить, что давление в шинах как зимой, так и летом должно соответствовать рекомендациям производителя. Проверку давления следует проводить на "холодных" шинах, то есть перед началом поездки, поскольку в процессе движения воздух в покрышках нагревается и расширяется в пределах, установленных производителем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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