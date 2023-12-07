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В ТОП-5 самых дорогих китайских автомобилей в РФ вошли Zeekr 001, Aion Hyper SSR, Hongqi H9+

2:10
Авто

Современная реальность требует пересмотра стереотипов о китайских автомобилях. За последние два десятка лет автомобильная индустрия КНР проделала огромную работу, предлагая широкий выбор машин на любой бюджет и вкус.

В ТОП-5 самых дорогих китайских автомобилей в РФ вошли Zeekr 001, Aion Hyper SSR, Hongqi H9+
Фото: openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Наивысший рейтинг среди китайских машин принадлежит Zeekr 001 с ценой в 20 миллионов рублей. Мощность его электрического двигателя достигает 1265 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,02 секунды. Максимальная скорость составляет 280 км/ч, а запас хода без подзарядки — 600 километров, сообщает 110 km. ru.

Ещё один доступный китайский гиперкар — новый Aion Hyper SSR от GAC, представленный в сентябре 2023 года. Базовая модель с задним приводом оснащена двигателем мощностью 1224 лошадиных сил. Цена Aion Hyper в России составляет 20 миллионов рублей.

У роскошного китайского седана Hongqi H9 есть удлинённая версия Hongqi H9+ с увеличенной колёсной базой. Лимузин оснащён 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 283 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля только задний. Цена этого роскошного автомобиля составляет 20,5 миллиона рублей.

На онлайн-площадках продаж часто можно встретить объявления о продаже мощного гибридного BYD Yangwang U8 за 24 миллиона рублей. Этот китайский внедорожник с квадратными пропорциями, напоминающими британский Land Rover Defender, превосходит последний по многим параметрам.

Замыкает рейтинг тюнингованный внедорожник Tank 300 за 29 млн рублей, основанный на модели в максимальной стандартной комплектации Premium.

Zeekr 001 - отзыв владельца после 8000 км. Минусы о которых молчат.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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