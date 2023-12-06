Технический эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, какими поломками может грозить владельцу непрогретый автомобиль зимой.
Передвижение на холодном машине может грозить прежде всего поломкой двигателя, отметил эксперт.
"Поршни прогреваются крайне неравномерно, и если выехать из двора и резко нажать на газ, они могут развалиться на куски из-за перепадов температур и термических напряжений", — объяснил Колодочкин.
Также из-за холода может пострадать коробка передач, которая прогревается, только когда авто двигается. Когда детали ледяные, у них наблюдаются проблемы со стыковкой, пишет Газета.Ru.
"Ледяные детали плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться с места надо плавно, давая возможность агрегатам притереться. Это касается любых типов трансмиссий", — добавил Колодочкин.
Также в непрогретой машине может выйти из строя стартер, шины и даже лобовое стекло, если при включении обогрева сначала прогреть не его, а салон.
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