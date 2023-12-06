Непрогретый автомобиль может преподнести владельцу сюрприз в виде пяти тяжёлых поломок

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Технический эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, какими поломками может грозить владельцу непрогретый автомобиль зимой.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Передвижение на холодном машине может грозить прежде всего поломкой двигателя, отметил эксперт.

"Поршни прогреваются крайне неравномерно, и если выехать из двора и резко нажать на газ, они могут развалиться на куски из-за перепадов температур и термических напряжений", — объяснил Колодочкин.

Также из-за холода может пострадать коробка передач, которая прогревается, только когда авто двигается. Когда детали ледяные, у них наблюдаются проблемы со стыковкой, пишет Газета.Ru.

"Ледяные детали плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться с места надо плавно, давая возможность агрегатам притереться. Это касается любых типов трансмиссий", — добавил Колодочкин.

Также в непрогретой машине может выйти из строя стартер, шины и даже лобовое стекло, если при включении обогрева сначала прогреть не его, а салон.