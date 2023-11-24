Автоэксперт: не дать дизельному топливу замёрзнуть зимой помогут антигели

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В мороз замерзание дизельного топлива в автомобилях происходит быстрее, чем бензина. Чтобы предотвратить его загустевание, можно применять антигели. Такой совет дал автоэксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.

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Эксперт отметил, что в холодное время года дизельное топливо из-за мороза приобретает сметанообразную консистенцию.

"Единственная присадка, которую я могу похвалить — всяческие антигели. Они не дают топливу замерзнуть. Если вы предварительно добавите в топливо антигель, то температура замерзания снизится примерно на 5 °C, что облегчит пуск мотора", — сказал Колодочкин, слова которого приводит Газета.Ru.

Эксперт уточнил, что остальные присадки назвать эффективными он не может.

Запуск двигателя в холода не станет проще, если автовладелец будет заправлять машину бензиновым топливом с наиболее высоким октановым числом. То есть если автомобилист всегда заправляется бензином марки АИ-92, ему едва ли поможет запускаться быстрее топлива марки АИ-95, добавил Колодочкин.