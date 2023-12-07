Эксперты назвали 8 гаджетов, которые помогут автомобилисту пережить зиму

Совместно с "Авито", "Российская газета" представляет восемь важных гаджетов, которые помогут автомобилистам справиться с трудностями зимы.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Среди них пускозарядное устройство для аккумулятора, размораживатель замков, антилед и антидождь для стекол, электрический тепловентилятор для салона, термокружка с подогревом, обогреватель руля, и складная лопата.

Продажи этих гаджетов на "Авито" выросли с приходом первых холодов, предоставляя водителям возможность подготовиться к зиме с минимальными потерями и неожиданностями.