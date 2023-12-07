Автоэксперты назвали ТОП-7 лучших семейных автомобилей

Автоэкспертами опубликован рейтинг лучших компактвэнов на вторичном рынке России с ценой до 800 000 рублей. В категории лучших семейных автомобилей за эту цену лидером признан Citroen C4 Picasso. Его минимальная стоимость составляет 800 000 рублей, однако рекомендуется рассматривать варианты в пределах 1,4-1,7 миллиона рублей для получения более качественного автомобиля. Эксперты советуют выбирать модель с 1,6-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач.

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На втором месте в списке лучших семейных автомобилей находится Ford C-Max второго поколения. На рынке можно найти автомобили за 800 000 рублей, но более привлекательные варианты стоят от 1,1 миллиона рублей. Автомобиль предлагает разнообразие двигателей, включая дизели и 1,5-литровый бензиновый мотор, сообщает "Южный автомобиль".

Третье место в рейтинге занял Opel Zafira C, который имеет схожие компоненты с Chevrolet Orlando. Рекомендуется приобретать машины с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Также в списке лучших семейных автомобилей вторичного рынка представлены Renault Scenic третьего поколения, Skoda Roomster, Toyota Verso и Volkswagen Touran. Возраст этих автомобилей составляет от 8 до 10 лет, а пробег — от 100 000 до 150 000 километров.