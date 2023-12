Автоэкспертами опубликован рейтинг лучших компактвэнов на вторичном рынке России с ценой до 800 000 рублей. В категории лучших семейных автомобилей за эту цену лидером признан Citroen C4 Picasso. Его минимальная стоимость составляет 800 000 рублей, однако рекомендуется рассматривать варианты в пределах 1,4-1,7 миллиона рублей для получения более качественного автомобиля. Эксперты советуют выбирать модель с 1,6-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач.

Фото: openverse.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0.