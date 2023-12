Your browser does not support the audio element.

Почти все водители осведомлены о борьбе ГИБДД с применением светодиодных ламп в передних фарах автомобилей. Однако вопросы о строгости контроля за использованием подобной светотехники в противотуманных фарах остаются не совсем ясными. Представитель ГИБДД, с которым общался портал njcar.ru, раскрыл возможные наказания за применение светодиодных ламп в противотуманных фарах.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.