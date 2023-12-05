ГИБДД начала лишать прав водителей за светодиодные лампы

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Почти все водители осведомлены о борьбе ГИБДД с применением светодиодных ламп в передних фарах автомобилей. Однако вопросы о строгости контроля за использованием подобной светотехники в противотуманных фарах остаются не совсем ясными. Представитель ГИБДД, с которым общался портал njcar.ru, раскрыл возможные наказания за применение светодиодных ламп в противотуманных фарах.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Закон ясно определяет свою позицию относительно самостоятельных изменений фар головного света: допустимо использовать только то, что учтено заводской комплектацией, и запрещено применение технических улучшений, которые не предусмотрены заводом.

Несмотря на заметное увеличение яркости при замене галогеновых ламп светодиодными, практическая польза от этого может быть невелика. Тем не менее, такие изменения могут вызвать недопонимание и неудобства для встречных водителей. В связи с этим был введен соответствующий пункт в перечень неисправностей и запретов, который запрещает эксплуатацию автомобилей, оснащенных лампами, несоответствующими типу светового прибора, сообщает njcar.ru.

Согласно статье 12.5 часть 3 КоАП, водителям, управляющим транспортным средством с такими световыми приборами, грозит лишение "прав" на шесть месяцев.

Представители ГИБДД подчеркнули, что противотуманные фары, подобно основным фарам головного света, располагаются на передней части автомобиля, и поэтому указанные санкции полностью распространяются и на них.