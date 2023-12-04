Забрать нельзя оставить - Верховный суд признал законным решение о конфискации совместного автомобиля у супругов

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Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин в беседе с Pravda.Ru высказал своё мнение о ситуации.

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"Не может быть ответственности без вины по российским законодательным актам. И когда теряет собственность человек, который не совершал правонарушение, это грубое отступление от конституционных начал и от тех положений, которые у нас закреплены в законодательстве об административных правонарушениях. Я полагаю, что прецедент очень негативный и опасный. Пока это решение по конкретному делу, но, это уже ориентир для всей судебной практики", — отметил эксперт.

Интересы других собственников автомобиля, помимо совершившего правонарушения водителя, необходимо при конфискации машины защитить- сходятся во мнении специалисты.

"Надо наказывать водителя. Есть меры административного наказания, есть уголовное наказание. За неисполнение может быть административный арест наложен. То есть, пожалуйста, применяйте все эти меры. Когда человека лишают прав, не разрешают ему садиться за руль, пока не будет доказано, что он прекратил употреблять спиртные напитки. Такая практика есть в целом ряде стран. Всё должно касаться правонарушителя. Страдать при этом люди, которые не виновны, которые наказываются за других, — это неправомерно", — считает общественник.

Правонарушения в области дорожного движения и собственность — вообще понятия разделимые, спектр наказаний для недобросовестного автовладельца достаточно широк и в административном, и в уголовном поле — без изъятия машины, добавляет автомобилист.