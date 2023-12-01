Автоэксперты составили ТОП-7 народных бюджетных автомобилей

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В контексте укрепления рубля во второй половине осени, цены на российском автомобильном рынке проявили некоторую стабильность. Ассортимент рынка пополнился автомобилями из бюджетного сегмента, включая марки иранского производителя. Автоэксперты представляют топ-7 наиболее доступных автомобилей на начало зимы. В лидерах рейтинга оказалась Lada Granta. Этот российский автомобиль в базовой комплектации Standart теперь доступен за 699 900 рублей.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Еще одним доступным вариантом является Lada Niva Legend, стоимость которого составляет 829 900 рублей. Lada Niva Travel в базовой комплектации можно приобрести за 1,198 млн рублей. Автомобиль Lada Vesta в базовой версии Comfort оценивается в 1,239 млн рублей, предлагая двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 90 л.с., а также подушки безопасности и кондиционер, сообщает "За рулем".

UAZ Hunter, доступный только в комплектации Base Fleet, предлагается по цене 1,39 млн рублей. Iran Khodro Dena занимает шестое место в рейтинге как самый доступный иностранный автомобиль, цена которого составляет 1,59 млн рублей без учета скидок. Этот автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,7 литра мощностью 150 л.с.

Наконец, Iran Khodro Tara закрывает топ-7 бюджетных автомобилей. Созданная на базе Peugeot 301, эта модель предлагается по цене 1,6 млн рублей, с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, автоматической коробкой передач и передним приводом. Однако стоит отметить, что предложение этой модели в настоящее время ограничено.